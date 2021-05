La Eurocopa es uno de los grandes eventos deportivos no solo europeo, sino a nivel mundial. Un campeonato como este va siempre acompañado de un gran show en el partido inaugural. Antes de que los jugadores salten al terreno de juego este se prepara para el espectáculo.

En este caso el pistoletazo de salida en la Eurocopa 2020 lo dará el Turquía-Italia. Antes de eso el DJ Martin Garrix amenizará los allí presentes en el estadio con el tema oficial de la Euro. El famoso músico compuso la canción junto a Bono de U2 y The Edge y que tiene como título “We are the people”.