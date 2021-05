Luis Enrique dará la lista de convocados el 27 de mayo: a 15 días del inicio de la Eurocopa

Luis Enrique acepta el papel de favoritos

"Han aparecido jóvenes que no esperábamos. Seguimos teniendo un potencial para crecer muy grande. No sé lo que va a pasar, nunca he querido obviar el papel que tenemos de favoritos, aunque no por lo que hemos nosotros, sino por lo que han hecho los anteriores. No me da miedo afrontar ese reto", añadió.