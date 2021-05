Selección de Alemania: jugadores, palmarés y resultados

A por la cuarta Eurocopa

Una selección que tiene entre sus puntos débiles una defensa que no inspira demasiada confianza. La inexperiencia de la zaga puede pasar factura, y eso lo saben los rivales, que intentarán aprovecharse de la situación.

La polémica estará en la portería. Si la cosa no cambia, Manuel Neuer defenderá el marco alemán. El Bayern de Munich, hace unos meses, amenazó con un boicot a la propia selección si su guardameta no era el titular. En esta edición no habrá problemas de este tipo de debates. El portero del Barça ha causado baja porque pasará por el quirófano.