Ter Stegen será intervenido del tendón rotuliano y se pierde la Eurocopa

Alemania tendrá una baja importante para la Eurocopa. Ter Stegen no estará en la lista de Joachim Low ya que se someterá a una intervención de rodilla los próximos días y estará de baja varias semanas. Ya no jugará el último partido de Liga con el Barça donde ya no se juegan nada y además todo el campeonato europeo que comienza el 11 de junio y que veremos íntegro en Mediaset.