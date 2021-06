Morata ruega a todo el público de Sevilla que apoye a la Selección: "Por favor, les pido apoyo"

Entrevista Álvaro Morata

Sobre el partido contra Polonia “estamos entrenando bien, hemos hecho una buena semana de entrenamientos, estamos contento con el trabajo que estamos haciendo” respondió el delantero. Cuando se le preguntó por Luis enrique y su confianza “Bueno, yo se lo agradezco mañana podrá entrar o no podrá entrar pero lo que pudo asegurar y él sabe que yo lo daré todo y todo lo que tengo dentro y que para eso se puede contar conmigo” contestó Morata.

Los pitos de la Cartuja, el jugador respondió como se sintió “Te lo puedes imaginar, cualquier persona que me conozca o que me haya visto sabe lo que significa para mi llevar la camiseta de la Selección, pero por favor que mañana nos apoyen que necesitamos ganar , necesitamos estar en la siguiente ronda, nosotros queremos llegar a la final y ganarla”.

Vuelve Sergio Busquets

El seleccionador con quien no podrá contar será con Sergio Busquets que ha vuelto con sus compañeros después de dar negativo por protocolos no ha podido estar antes, no se sabrá hasta si jugará ante el equipo de Robert Lewandowski. El capitán de la Selección dio positivo por COVID durante la preparación de la Eurocopa y ha estado aislado y asintomático desde entonces. Diego Llorente también dio positivo pero resulto que el resultado fue un error.