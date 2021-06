Koke hace un llamamiento a la afición para la Eurocopa: "Vamos a necesitar el apoyo de los aficionados”

"Echamos de menos a la gente. Sevilla seguro que nos va a apoyar mucho. Jugar en casa y en Sevilla nos va a dar un plus de confianza", dijo en rueda de prensa el internacional.

¿Cómo afronta la Selección la Eurocopa?

Desde la época dorada de títulos, la Selección no ha desempeñado buen papel en los grandes torneos. Con Luis Enrique al mando se quiere volver a esos momentos. "He vivido momentos en la selección con grandes futbolistas. Ha habido torneos que no nos ha salido como esperábamos. La gente tiene hambre de hacer las cosas bien y pasito a pasito. Ojalá llegar a ser campeón".