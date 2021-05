Los casos de seleccionadores que se cargaron las 'vacas sagradas' de la Selección: De Sergio Ramos a 'La Quinta del Buitre'

Luis Enrique sorprendió al no llevar convocado a Sergio Ramos con la Selección

Del Bosque dejó de contar con Iker Casillas o Luis Aragonés de Raúl González

El barrido de Javier Clemente a 'La Quinta del Buitre'

La no convocatoria de Sergio Ramos por parte de Luis Enrique ha causado mucho revuelo. Era el actual capitán de la Selección, pero no es la primera vez que una ‘vaca sagrada’ no va con el equipo. El Seleccionador ha comentado que es una decisión difícil que tenía que tomar, pero consideraba que el jugador no tenía el rodaje suficiente para la Eurocopa 2020.

Muchos apuntan a que el asturiano no le ha llevado ya que no iba a jugar y para no quedarlo en el banquillo ha preferido prescindir de él totalmente a pesar de que en este campeonato se podían llevar a 26 jugadores y solo ha convocado a 24.

Cuando Del Bosque se cargó Iker Casillas

Un caso parecido fue el que sucedió hace unos años cuando Vicente del Bosque dirigía la Selección. Iker Casillas era el capitán y venía de levantarlo todo. Las dos Eurocopas consecutivas de 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica. El portero salió del Madrid y cada vez contaba con menos titularidades con España.

Llegó la Eurocopa de 2016 que se disputó en Francia y al Seleccionador le entran dudas sobre si convocar o no a Casillas ya que en sus planes no estaba ponerlo en el once inicial. Finalmente lo lleva y llega el primer partido ante República Checa y De Gea sale de inicio. El lio está montado y comienzan las filtraciones. El enfado de Iker era mayúsculo ya que el entrenador no le comentó a él personalmente que no iba a ser titular y consideraba que por toda su trayectoria se merecía al menos una conversación.

Con 167 partidos como internacional creía que merecía una explicación. No juega ni un minuto en ese torneo y al finalizar, Vicente confirma su adiós de la Selección y el de Iker Casillas de la Selección ya que nunca jugaría un partido más con España.

Luis Aragonés dejó de llamar a Raúl González

Si hay otra decisión que causó revuelo en España fue cuando Aragonés deja de tener en sus planes a Raúl y el grito de ''¡Raúl, selección!" se empieza a extender como la pólvora. Todo comenzó en el Mundial de Alemania de 2006. En ese entonces el delantero blanco era el capitán de la Selección, pero el seleccionador por aquel entonces decide dejarlo en el banquillo y contar con Torres y Villa para ser titulares.

La relación se empieza a enfriar entre entrenador y jugador a lo largo del torneo y nunca más fue convocado. Durante muchos años se pidió por parte de la afición su regreso, pero no sucedería.

Clemente fulmina a 'La Quinta del buitre'