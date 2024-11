Lucía Sánchez tuvo una cita con Aitor, uno de sus favoritos, y le hizo una cobra

Lucía Sánchez: "A mí Aitor me gusta y tengo un cacao mental porque a me gusta, pero no lo quería besar"

Lucía Sánchez está buscando pareja en 'Un amor para Lucía': ¡No te pierdas nada!

Lucía Sánchez se quedó prendada hace unos días de Aitor, un nuevo pretendiente que la conquistó en su primera cita con su labia y sus apasionados besos. Un hombre que quiso probar de nuevo los labios de la protagonista de ‘Un amor para Lucía’ en un segundo encuentro y que se llevó un chasco inesperado.

Tal y como le ha explicado la ex de Isaac Torres a Cristina Porta, fue durante la segunda cita cuando se negó a darle otro beso: “A mí él me encanta, me dio un flechazo muy grande cuando lo conocí, pero esta vez hubo cobra”, empezaba diciendo.

“Se abalanzó para darme un beso y es que fue automático, no me dio tiempo ni a pensar, me quité”, le explicaba a la presentadora del formato de Mitele PLUS en el que está buscando a su pareja ideal. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó?

Lucía Sánchez explica su cobra a Aitor

En su charla con Cristina Porta, Lucía Sánchez ha contado los motivos por los que no dudó en quitarse cuando él se lanzó a ‘cazar’ sus labios: “No me apetecía porque ya me había besado con Tony”, afirmaba.

“A mí Aitor me gusta y tengo un cacao mental porque a me gusta, peor no lo quería besar, yo quería aprovecha la cita para charlar, no me quería estar dando besos”, aseguraba la que fue protagonista en ‘La isla de las tentaciones’.

“Es que ya me había besado con Tony y no quiero estar besuqueándome con uno y con otro. No me apetece, no está en mi persona”, declaraba la que ahora está buscando el amor en el ‘dating show’ de Mitele PLUS.

Pero ¿por qué se lo dio en una primera cita y no en la segunda? Lucía Sánchez ha explicado ese giro de guion: “Ha habido un cambio porque tengo a más personas en mi mente. Si no las tuviera, lo besaría solo a él y a nadie más”, afirmaba.