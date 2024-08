Sebnem se ve amenazada alguien que puede hacer salir a la luz su gran secreto: "Dime dónde está Niyazi o te mato"

La investigación por la desaparición de Niyazi continúa, el inspector Mesut no confía nada en que Sebnem no tenga nada que ver con esta y sigue muy de cerca todos los pasos de ella para encontrar alguna prueba que le lleve hasta el desaparecido, con el que este sospecha que tiene algo que ver, mientras tanto otra persona vínculada a Niyazi aparece en la vida de Sebnem y amenaza con descubrir el secreto más oscuro que guarda .

Sebnem no dudaba en ir hasta el barrio al que pertenece esta antiguo compañero de Niyazi para conocer todos los detalles de su relación entre ellos y por qué le busca. " Niyazi le hacía recados a Selo , pero no le conocí, sé que asumió su crimen y dijo que entraría a la cárcel por él, en prisión juró matarlo", comenzaba relatando Refik y le confesaba que Selo, el peligrosísimo mafioso con el que ambos estaban vinculados le mandó que cumpliera una misión: " Yo le debía dinero a Selo, era un poco adicto al juego y me pidieron que acabara con Niyazi. Pero no pude atraparlo, por lo que denuncié y envíe a la policía a que le buscasen".

Denuncia con la que la policía comenzó a investigar a Sebnem y esta, que de primeras le aseguraba no conocer de nada a Niyazi, le hacía un encargo a este para intentar arreglar su situación: "Vas a decirle en a la policía que le has visto por el barrio y a Selo le vas a decir que le has encontrado, le has matado con un hierro y le has tirado al mar".