Dani 'La isla de las tentaciones' estrenó 'First dates': "Estuve a punto de protagonizar 'El Niño"

Daniel, el soltero con ojazos de ‘La isla de las tentaciones’, fue la persona que inauguró el restaurante del amor de ‘First dates’ en el año 2016. Él y Xantal fueron los protagonistas de la primera cita de la historia del ‘dating show’ de Cuatro y la cosa entre ellos no fue nada mal. Tuvieron un encuentro cargado de ‘feeling’ y hasta regresaron a por una ‘second date’.

La primera cita de la historia

Xantal era una azafata barcelonesa de 25 años que buscaba al amor de su vida y nada más ver a Dani se quedó prendada de sus ojos y de sus encantos. Ambos tenían muchas cosas en común; gustos musicales, aficiones… y por eso no fue raro que se besaran apasionadamente en el fotomatón y decidieran marcharse juntos del programa.

Tuvieron una 'second date'

Justo un mes después, Xantal y Dani volvieron a citarse en una ‘second date’ y la cosa no fue tan idílica como la primera. La de Barcelona se había enterado por la televisión que la anterior relación de Dani se había terminado por una infidelidad suya y ella, que era muy desconfiada, no terminaba de fiarse.

Aquella segunda cita estuvo cargada de reproches. Eran dos personas bastante celosas y en aquel encuentro no pudieron evitar echarse alguna que otra cosa en cara. Ella le recriminaba que no hubieran quedado después del programa y que no le hubiera contado la infidelidad. Aun así, la pareja habló de futuro, querían seguir conociéndose y “con el tiempo tener algo serio e ir a vivir juntos”.