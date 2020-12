De la gran discusión entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a la guerra entre Marta y Samira: los enfrentamientos más tensos de 2020

Adara y Gianmarco: del amor al odio en un solo plató

Tras su inesperada ruptura, Adara y Gianmarco volvieron a verse las caras en 'Sábado Deluxe' . La ex de Pol Badia desveló que el italiano besaba mal y que " le faltaba experiencia ". Al aludido no le hicieron ninguna gracia estas palabras y aseguró que todo lo que estaba contando "le daba asco".

Adara brota contra Kiko Matamoros: "¡Hijo de p***!"

Sin embargo, este no ha sido el estallido más grande de la ganadora de 'GH VIP 7' . En otra de sus visitas al 'Deluxe', la madrileña abandonaba el plató muy enfadada después de que Kiko Matamoros sacara el tema de la custodia de su hijo con Hugo Sierra. " ¡Con mi hijo no, hijo de p***! ", gritó levantándose de su asiento. Poco después tuvo que ser atendida debido a la crisis de ansiedad que le ocasionó el enfrentamiento.

La tía y la hermana de Fani se ven las caras en 'Sábado Deluxe'

Avilés saca de quicio a Cristian Suescun

Convivir con José Antonio Avilés no es nada fácil y sino que se lo pregunten a Cristian Suescun. El hijo de Maite Galdeano perdió los nervios por completo tras las provocaciones del colaborador y ambos protagonizaron uno de los conflictos más sonados de 'Supervivientes 2020'. El navarro no solo gritaba, sino que también se acerco a escasos centímetros de la cara de su compañero de reality muy enfadado.

Jorge Javier Vázquez VS Belén Esteban

"Pinocho y Pinocha"

La relación entre Marta Peñate y Lester no salió precisamente reforzada de 'La isla de las tentaciones 2'. La canaria decidió abandonar sola el programa y su ex se dio una oportunidad con Patricia. En 'La isla de las tentaciones 2', la exconcursante de 'Gran Hermano 16' aseguró que la tentadora le había escrito porque había cosas de Lester que no le había gustado. Sin embargo, ella contó que solo se puso en contacto con ella porque no entendía el rencor que tenía hacia su expareja. Al escuchar estas palabras, Marta estallaba y baja a reencontrarse con Patri y Lester al grito de: " A ver Pinocho y Pinocha, vamos a dejar las cosas claras".