Nada más verlo por primera vez, la ex gran hermana sintió un tremendo flechazo y no dudó en que él era la persona con la que quería formar una familia. Tanto fue el amor que nació entre ellos que hasta decidieron casarse en una espectacular boda.

Sin embargo, pese al amor que llegaron a sentir y a que tuvieron dos hijos juntos, el amor se acabó y ella tomó la decisión de no seguir adelante con su matrimonio. La noticia saltó a los medios en 2012 y ella misma se rompió al hablar del difícil momento que atravesaba.

Estaba rota y no quería que se hablara de su separación. Había querido muchísimo a Jorge Cabeza y pensar en hacer públicos todos sus ‘trapos sucios’ hizo que ella decidiera apartarse de la televisión durante dos años.

Se habían dicho muchas cosas de su separación, pero ella misma fue la que lo aclaró todo en el que era el programa de Jorge Javier Vázquez: “Me di cuenta de que no quería estar con él cuando participé en ‘El Reencuentro’”.

Antes de entrar al reality show, ella pensaba que nunca podría vivir sin él, pero en la casa de Guadalix de la Sierra sintió otra cosa: “Cuando me separé, me di cuenta de que mis hijos no se iban a morir por eso”, declaró.