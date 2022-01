“Alejandro se ha mosqueado porque hemos mencionado el nombre de su ex, pero no lo vamos a volver a hacer, para que te quedes tranquilo”, dijo Sergi Ferré, en compañía del que fuera concursante de ‘GH VIP 4’, que estaba muy enfadado.

Después de aquellas palabras del presentador, Alejandro Nieto salió de nuevo a la puerta de su casa para pedir disculpas por su reacción: “Jorge, no te conozco y no te he hablado de mala manera. He saltado porque he estado 80 días en una casa y con una presión continua”.