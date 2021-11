Tamara Gorro confirmó su relación con Garay en Telecinco hace 11 años: "Por fin he encontrado el amor"

Tamara Gorro protagonizó hace once años un momentazo histórico en Telecinco. Después de varias semanas de rumores, fue ella misma quien confirmó en el programa ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ de María Teresa Campos que estaba enamorada de Ezequiel Garay. ¡Lo recordamos!

Tamara Gorro, muy sonriente, no dudó en responder a la pregunta de su compañero, aunque, en un principio, no quiso entrar en muchos detalles: “Por fin he encontrado el amor. Estoy enamorada, feliz y contenta”, dijo la por entonces colaboradora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’.