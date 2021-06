Antonio David negó que Olga Moreno fuera su novia

Sin embargo, en agosto del año 2000 no pudo negar lo evidente. El programa ‘Quédate conmigo’ le mostró la portada de una revista en la que se le veía muy pegadito con una morena de Sevilla, que no era otra que su ahora mujer Olga Moreno.

A pesar de que las fotografías eran de lo más reveladoras y de que en ellas se veía a la pareja divertirse en la playa, Antonio David Flores no dudó en negar que fuera su novia: “No hay ningún beso en esas fotos. No veo beso, por lo tanto, no hay novia”, dijo el ex de Rocío Carrasco.