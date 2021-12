A la mañana siguiente del evento que había tenido lugar en la habitación de las chicas, el ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ reaccionó algo molesto: “Esto me preocupa. Que mi pretendienta me diga que es bisexual, que prefiere quedarse con mujeres antes que que conmigo y que me excluya…”, dijo, visiblemente molesto.

Josué decía estar muy enfadado porque las chicas se habían divertido sin él y que ni siquiera le habían invitado a la fiesta: “Nos echaron de ahí. No querían que estuviéramos y eso es lo que me ha molestado”, aseguró el tronista.

La de Barcelona, harta de los reproches de su tronista, no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar a mares. No entendía que Josué le reprochara que hubiera hecho una fiesta con las chicas y que tuviera celos de su conexión con ellas.

El ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ estaba bastante inseguro, ya que decía que nunca había tenido “una pareja tan liberal”. Tras escuchar esto, Zoe no dudó en dedicarle unas palabras: “A mí el que me gustas eres tú. No me gusta ninguna chica de la casa. Estoy aquí para irme contigo. Tengo ganas de que se acabe esto para irme contigo”, declaró la joven.