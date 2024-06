El obstáculo que Arkano superó a los 14 años para convertirse en una estrella del rap: "Me costaba mucho"

Sin duda alguna, ha renacido de sus cenizas tras la visita de su madre y podríamos decir que no es la primera vez que recurre a este rasgo de su personalidad para salir adelante, ya que en sus inicios demostró que no había obstáculo que no pudiera superar.

“La primera vez que me subí a un escenario fue con 14 años. Yo siempre he sido un chico muy tímido, carente de habilidades sociales y me costaba hablar con la gente. Me gustaba eso de improvisar y decidí lanzarme”, aseguró en ‘Hazte un selfi’.