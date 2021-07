Por muchos es sabido que la relación entre Alba Carrillo y el tenista Feliciano López acabó como el rosario de la aurora y que el amor que había entre ellos saltó por los aires tan solo once meses después de contraer matrimonio.

La ruptura de Alba Carrillo y Feliciano López saltó a los medios en el mes de junio de 2016, pero no fue hasta julio de ese mismo año cuando la modelo rompió su silencio en televisión. Lo hizo en el programa ‘Sálvame’ y en unas declaraciones al colaborador Jesús Manuel.

En aquellos totales, la modelo dio varios titulares. Explicó que la última vez que habló con el tenista lo vio “muy frío y distante” y que él no la dejó entrar en casa porque en su interior había alguien: “No sé si era rubia o moreno, pero, por lo que creo, había una persona”, confesó.

Jesús Manuel le preguntó por su relación con la familia y le dijo a la modelo que ellos estaban con la conciencia muy tranquila por cómo la habían tratado siempre, algo con lo que ella no coincidía del todo: “La que se ha portado muy bien he sido yo y la que les ha querido mucho he sido yo”, apuntó.