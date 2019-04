Mario Casas debutó en Telecinco con 10 años: habló de "novias" y de su mayor sueño

Lo que no le faltaba a Mario Casas de niño era desparpajo. En su primera vez en Telecinco en noviembre de 1997, el actor demostró que no había tema que se le resistiera. Hablaba de política, de relaciones sentimentales y hasta dio algún que otro titular. Explicó que no quería “tener mujer”, aunque había tenido “un montón” de novias, pero que no era momento de contarlas porque si las enumeraba no acabaría “nunca”. Aquella noche, también reveló que, a sus diez años, ya se había dado su primer beso.