Del "Estefaníaaaaaaa" de Christofer, a la guerra abierta del clan Pantoja: los momentazos televisivos de 2020

Recordamos algunos de los momentos televisivos más icónicos del año 2020

El 2020 llega a su fin. Decimos adiós a un año duro, un año difícil en el que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha puesto el mundo completamente patas arriba. A pesar de que el confinamiento supuso una pausa en nuestras vidas, la televisión nunca descansa y 2020 nos ha regalado grandes momentazos que quedarán para el recuerdo.

Recordamos algunos de los mas icónicos:

"¡Estefaníaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

'La isla de las tentaciones' ha marcado un antes y después en la historia de la televisión. En enero se emitía la primera edición del que ha sido sin duda, el reality revelación de la temporada, y nos dejaba momentos inolvidables como este.

Christofer enloquecía al descubrir que su novia, Fani, le había sido infiel con Rubén. Roto de dolor y sin poder terminar de ver las imágenes, el chileno abandonaba la hoguera al grito de: "¡Estefaníaaaaaaaa!". Rápidamente, este grito desgarrador se hacía viral en todo el país, llegando a colarse incluso en la gala de los Premio Goya. La reacción de Christofer, servía también como inspiración para una canción e incluso protagonizaba un anuncio televisivo.

Merlos Place

Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas fueron los grandes protagonistas del confinamiento tras el escándalo conocido como Merlos Place. Sucedió durante una intervención en directo de Alfonso Merlos en el programa de Javier Negre en Youtube, 'Estado de alarma'. El periodista entraba en directo desde su casa cuando, de repente, aparecía al fono una mujer semidesnuda. De esta manera, Marta López se enteraba de la deslealtad del periodista. La noticia dio la vuelta al mundo y la prensa de múltiples países se hacía eco del asunto.

Rocío Flores felicita el cumpleaños a su madre

'Supervivientes 2020' nos regaló un momento insólito. Rocío Flores dejaba atrás su orgullo y mandaba un mensaje muy especial a Rocío Carrasco. Por un momento al concursante olvidó la mala relación que mantiene con su madre y abrió la puerta a una posible reconciliación. “Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno… que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue”, dijo entre lágrimas.

Maite Galdeano y Cristian Suescun: una relación madre e hijo de lo más peculiar

A pesar de ser madre e hijo, Maite Galdeano y Cristian Suescun apenas se conocían antes de concursar en 'La casa fuerte'. Los navarros revolucionaron el reality con sus idas y venidas, pero también nos hicieron reír a carcajadas con momentos como este.

Paz Padilla, un ejemplo de superación

Paz Padilla se abrió como nunca en 'Sábado Deluxe' y ofreció su entrevista más sincera tras la muerte de su marido Antonio. La presentadora habló de las perdidas de una manera muy optimista y se convirtió en todo un ejemplo de superación.

"Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije "ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven por mí... y poco a poco, se fue yendo. Sacamos una botella y brindamos", contó.

El caso Mainat

Alina, la rusa del Caso Mainat, se sentó este sábado en el ‘PoliDeluxe’ para desvelar todas las incógnitas rodean la espeluznante trama. Ella es la novia de Gabriel, el supuesto amante de Ángela Dobrowolski, y contó haber vivido durante varias semanas en la casa del conocido productor audiovisual. Sus respuestas no dejaron indiferente a nadie.

"¡Tom Brusse, eres un desgraciado!"

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' cumplió todas las expectativas. El momento estrella del reality fue cuando tras ver el tonteo de su novio Tom con Luzma, Melyssa escapó a la Villa donde se encontraban los chicos y cargó duramente contra él. "¡Eres un desgraciado! He visto todo que lo sepas. Nunca más me vas a ver en tu vida. Eres un desgraciado. He visto cómo te lamían el cuello. He visto cómo te tirabas encima de Sandra. Y me da igual porque eres un desgraciado de mierda", gritaba fuera de sí.

Ruth e Iván: el reencuentro más esperado

Ruth e Iván han sido los protagonistas de una de las historias de amor más intensas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tras años sin verse, los extronistas coincidían en el plató donde se fraguó su romance. "Estoy contento de tenerla aquí porque además sé que ella no está pasando por un buen momento de su vida. Hace mucho tiempo que no nos vemos y sabes que lo que vivimos aquí fue muy bonito. Ha pasado mucho tiempo y me he quedado con las cosas buenas. Si alguna vez te he hecho daño porque era un crío y me encontré de repente con fama y dinero... no puedo volver al pasado, pero lo siento", se disculpó 'el pollito' muy emocionado.

La guerra Pantoja

Si bien estábamos acostumbrados a los desencuentros entre Isabel Pantoja y su hija, nunca hubiésemos imaginado que la mayor guerra del clan estuviera protagonizada por la cantante y su hijo Kiko. En el programa especial 'Cantora: la herencia envenenada', el Dj arremetía duramente contra la intérprete de 'Marinero de luces' y llegaba a decir que "le había robado" y que "era mala madre".

Jesé Rodríguez entra por teléfono en directo

Jesé Rodríguez dejaba a todos atónitos, incluida Aurah Rodríguez, al llamar a 'La casa fuerte' en directo. El futbolista confesaba que estaba enamorado de la canaria y hacía público su compromiso de estar con ella. "Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está súper bien", le aseguraba.