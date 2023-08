Estuvo muchos años colaborando en ‘Crónicas Marcianas’ y en ‘A tu lado’. En este último, la tertuliana tenía una sección en la que se metía en la piel de una asesora de imagen, comentaba los looks de los famosos y, además, hacía cambios de imagen.

‘El arca de Noe’ era la sección en la que la ex de Raquel Morillas y concursante de ‘GH 3’ se dedicaba a cambiar de imagen a multitud de famosos que decidían ponerse en sus manos. Un de ellas fue Adi Villaespesa, periodista y concursante de ‘GH VIP 2’.

Dio muchísimo juego y fue odiada y querida a partes iguales. No pasó desapercibida por la casa de ‘GH VIP 2’ y, por ello, fue la segunda expulsada de la audiencia. Eso sí, su despedida no supuso el final de su carrera, sino un principio, ya que Adi fichó por el programa ‘A tu lado’.

Allí fue donde vimos el cambio de look que Noemí Ungría le hizo. Para la concursante de ‘GH 3’, la periodista llevaba un estilo demasiado exuberante y quiso hacerle un ‘plan renove’ para lucir con una apariencia de “ejecutiva”.

“Yo me veo muy bien. El próximo día vengo así, porque ya he encontrado una nueva imagen”, declaró Adi Villaespesa, que estaba encantada con su apariencia. Sin embargo, muchos colaboradores no veían con muy buenos ojos aquel cambio.