No hay que irse muy lejos para recordar un momento que tuvo lugar en 2021. José Antonio León se daba el ‘sí, quiero’ con su novia Rocío Madrid y una polémica no tardaba en salir a la luz. La ausencia de Kike Calleja al enlace hizo que saltaran todas las alarmas y que se destapara algún que otro mal rollo.

Sergi Ferré destapó que no existía una buena relación entre los reporteros de ‘Sálvame’ y que por eso no le extrañaba el no haber sido invitado al enlace. Además, no dudó en opinar sobre los que sí asistieron: “Había mucha gente de relleno, como Gonzalo Montoya, José Antonio Avilés o Las Mellis”, declaró.