El 'tortazo' que se pegó Payasín siete años antes del drama de Carmen Borrego

Sin ningún ánimo de herir la sensibilidad de Carmen Borrego, en ‘Unplugged’ queremos hacer un homenaje a Payasín, el ‘maligno’ personaje de ‘GH’ que lleva lanzando tartas a diestro y siniestro desde el año 2012. Se estrenó en la edición ‘12+1’ y, desde entonces, no ha parado de afinar su puntería con ingentes cantidades de merengue.

El ‘payaso maligno’ no empezó con muy buen pie su carrera como lanzador oficial de tartas en ‘GH 12+1’ en 2012. No lo decimos porque no desempeñara bien su labor, sino porque, en la mítica noche terrorífica del concurso, el famoso personaje se resbaló mientras intentaba dar un susto a Marta Sánchez y se dio un 'tortazo' con el suelo. A diferencia de la polémica con Carmen Borrego en 2019, por aquel entonces, la 'víctima' fue él.