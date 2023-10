El conflicto de Carmen Borrego y Terelu Campos con la hija de Edmundo Arrocet, Gabriela: las llamó "parásitas" y "amargadas"

No se vieron físicamente pero sus enfrentamientos sí fueron múltiples. Una de las primeras pullas de Gabriela llegó ya en el año 2020, les pedía que dejasen de ser "unas amargadas" y que no culpasen a su padre de lo que le sucediera a María Teresa Campos: “Dijeron que yo estoy arrepentida de haberlas conocido y es un invento, una falacia, nunca las quise conocer, no me dieron buena intuición”.

En un determinado momento, Edmundo Arrocet pidió que no se "apartara" a María Teresa Campos de la televisión y cuestionó cómo se la cuidaba, su hija respaldaba estas palabras y Carmen Borrego estallaba en directo: "Eres bastante mentirosa, hay una persona que no está bien, está apartada de los medios hace mucho, lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es no volver a nombrarla. Ella no os nombra, no os recuerda y tú, que tanto hablas del dinero, tu padre no me ha dejado dinero en la vida y tú llamabas sistemáticamente a tu padre para pedirle dinero", decía Carmen.