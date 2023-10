La mujer, utilizando un nombre ficticio, explica que la convivencia con el pedófilo y su pareja "era bastante dura, literalmente se aprovechaban de mí economicamente, no limpiaban, había consumo diario de drogas..." . Tras esto, la entrevistada comenta: "Cuando vino por primera vez la inspección de la Policía Nacional me quedé de piedra, le dije ' eres usted un sinvergüenza".

"En la segunda vez que vinieron, un policía me preguntó que si podía hablar comigo y me preguntó qué pensaba. Yo le dije 'no pueden tener a la cría", sentencia ante la cámara del programa. La entrevistada confiesa que fue en el año 2021 cuando abrió los ojos y se dio cuenta de todo: "La policía revisó sus equipos, su móvil y tal... un policía reprodujo un vídeo, se escuchaban los gemidos de una niña siendo violada, me quedé de piedra, tuve ganas de vomitar en ese momento".