Controlaba la cuenta bancaria de su pareja y la quería tener localizada: "Has sacado el dinero hace más de hora y media. ¿Qué te he dicho de irte sin móvil?"

'Vamos a ver' muestra en exclusiva los audios grabados en el interior del domicilio en el que vivía el padre que agredió sexualmente a su bebé de siete meses. En las escuchas se percibe claramente cómo grita a su pareja, cómo la manipula e incluso la acusa de generarle a él "dos ataques de ansiedad".

Patricia Pardo, antes de dar paso a las escuchas, pone en contexto a la audiencia: "Él obligaba a su pareja a ir con un teléfono móvil, incluso le controlaba los pagos que efectuaba... esto es un audio que ocurre tan sólo unos días antes de que los servicios sociales le retirasen a la pequeña por el estado insalubre de la casa". Joaquín Prat, indignado, sentencia: "Y no porque el padre sea un pederasta...".

En el audio captado se escucha cómo el 'mosntruo' de Lucero regañaba a su pareja po haber desobedecido sus órdenes y refleja cómo controlaba cada paso que daba ella: "Has sacado el dinero hace más de hora y media. ¿Qué te he dicho de irte sin móvil? Te lo he dado antes de que te fueras, te lo he dejado en la cama. ¡Te lo he dado en la mano!".

Entre gritos, el hombre que violó a su propio bebé, seguía gritando a la madre: "Te lo he prohibido, dos ataques de ansiedad he tenido. ¡Yo llamándote! Porque no sabía qué coño pasaba...". Una obsesión que quedaba reflejada hasta en cómo analizaba a instante los gastos que hacía a través de la cuenta bancaria: "Has comprado algo en la tienda y eso ha sido hace más de una hora... ¿dime en qué me has hecho caso hoy de las cosas que te he pedido?, cuando sales... llevarte el móvil, estar pendiente, tener en cuenta los horarios, ¿has hecho algo?".

"No me lo vas a reprochar y cuántas veces me has provoado ataques de ansiedad en lo que llevamos de año, que no llevamos ni un mes... ¡más de cinco veces!", hacia sentir culpable de su situación a su pareja. Tras esto, la seguía haciendo sentir mal: "¿Sabes quién es el que está pendiende de que coma su segundo biberón a las dos de la mañana, de cambiarle el pañal a esa hora? ¡Yo!".