El monje vidente, sobre las extorsiones de menores: "Dijo que tenía 18 años, tuvimos una relación y me grabó. Soy una víctima más"

"Después digamos que tuvimos relación y él me grabó... cuando me grabó, a los dos días se presenta diciendo que tiene un vídeo morboso que me ha grabado, sin saber yo que me estaba grabando en ningún momento", explica el monje vidente sobre lo ocurrido. Tras esto, destaca que el menor "me pidió 100.000 euros, de ahí pasí a pedir 50.000 y al final terminió pidiendo 20.000 euros".