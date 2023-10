La abuela de Rocío Caiz, rota al conocer la condena que piden al asesino: "Violó, estranguló y descuartizó a mi nieta..."

La Fiscalía reclama 14 años y cuatro meses de cárcel para el autor confeso del crimen y la familia pide justicia: "Queremos la prisión permanente revisable". El acusado reconoce los hechos ante la justicia pero se justifica diciendo que "lo hice en legítima defensa porque ella le estaba agrediendo". Rosa Zamora, la abuela, no tiene palabras ante estas declaraciones: "Estamos muy dolidos, estamos muertos en vida . Vamos a intentera ser fuertes y hacer justicia por mi niña".

La abuela de la joven asesinada continúa diciendo: "Ella no se merecía lo que han hecho con ella, no se metía con nadie, con muchas ganas de vivir su vida y muy contenta con su familia. Él le puso una trampa, le llamó un taxi y lo niega..." . La reportera recalca que en el momento del crimen "ellos tenían una relación sentimental y un bebé en común de cuatro meses, ese día quedan para hablar sobre cosas de ese bebé y él le puso una trampa. El crimen estaba meditado y pensado".

"Él la estranguló, la descuartizó y los restos los estuvo enterrando bajo piedras desde Estepa hasta el término de Aguadulce", confiesa la abuela emocionada. Tras esto, la familiar es contundente: "Nosotros pedimos la prisión permanente revisable, no estamos conforme con la condena que le han echado... con buena conducta ya mismo está en la calle . Pedimos la pena más grande".

Por otro lado, Rosa Zamora detalla que "nos ha confirmado el forense y la jueza que este hombre violó a mi nieta. La obligó a violarla y ha sido una masacre lo que ha hecho con ella". Además, la mujer tiene una corazonada y lo hace público en directo: "La familia lo encubre, hay más encubridores ahí, no me creo que haya sido solo, un cadáver no se traslada así y en una bicicleta muchísimo menos... la niña apareció a los ocho días y está todo muy oculto".