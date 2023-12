"No saben cuanto dinero han llegado a robar, hay que tener en cuenta que en un servicio de comida o cena puede facturar hasta 15000 o 35000 euros, más sumado a que era un fin de semana de Navidad. Los ladrones llegaron el lunes cuando sabían que estaría todo el dinero recogido ", detalla la reportera.

Por último, la reportera comenta las opiniones por parte del restaurante: "Nosotros hemos hablado con el restaurante, ayer de hecho en el mismo restaurante no quisieron darnos declaraciones y nos llegaron a decir que ahí no se había robado nada, se puede llegar a comprender porque minutos después pudimos ver rostros de políticos y deportistas conocidos y que por lo tanto sabiendo que el mejor momento cómo es ahora la campaña de Navidad con todas esas cenas... pues el restaurante quiere privacidad y que no se sepa".