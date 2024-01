La madre de Ester, desaparecida desde agosto: "José es la última persona con la que estuvo y éste me llamó en septiembre..."

La madre de Ester explica que los " mensajes que me mandaba eran muy extraños , yo decía que ella no estaba escribiendo eso, le mandaba mensajes y no los recibía, solo aparecía en el WhatsApp una rayita".

"La llamaba y el teléfono apagado , me parecía todo muy extraño. Sólo me llegaban esos tres mensajes.... es que le decía de hacer una videollamada o un audio para yo escucharla, y nada ", explica la madre de María Ester.

"Él ahí me cuenta que le parecía muy raro cuando lo llamó la policía de que Ester no diera señales de vida, que no me llamara... Me dice que cuando la conoció, que ella siempre me tenía en mente, que ella decía 'yo tengo que hablar con ella, tengo que hablar a diario".