La estremecedora declaración de Lulu, el asesino confeso de Salvi: "Había consumido droga zombie"

La estrategia de defensa de Lulu y su abogado no es otra que alegar el consumo de drogas, concretamente de 'droga zombie' , como atenuante. El asesino confeso de Salvi defiende que no recuerda lo que pasó aquella noche por los efectos de las sustancias que había consumido:

"Estoy arrepentido de lo que hice, pero yo sufría amenazas por su parte, me decía que no iba a poder dormir tranquilo nunca más y que tuviera cuidado con mis pasos, esa noche yo había consumido una droga nueva que hay, se llama droga zombie, por eso no recuerdo bien lo que ocurrió esa noche".