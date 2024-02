Samara Camba, la chica que mantenía una relación con Antonio Tejado: "Enviaba vídeos espantosos y frases a las cinco de la mañana, luego pedía perdón"

Alexia Rivas, tras hablar con Samara Camba: "Ella está un poco asustada y no quiere dar la cara"

Samara, sobre su relación con Antonio Tejado: "Quería que tuviera una relación seria con él, pero no podía, estaba muy perdido"

Antonio Tejado, su vida en prisión: en un módulo mixto, con un preso de confianza y "no para de decir que es inocente"

Alexia Rivas informa en exclusiva para 'Vamos a ver' sobre las primeras declaraciones de Samara Camba, una chica con la que mantenía relación y una de las últimas personas con la que el detenido pudo hablar.

La colaboradora empieza poniendo en contexto a toda la audiencia para explicar quién es Samara: "El último mensaje que le envió Antonio Tejado data del 28 de enero, él estaba teniendo relación con ella y quedaba con esta chica durante el último año, pero se intensificó esta relación a partir del mes de enero".

Alexia cuenta que ha hablado directamente con Samara Camba, pero confiesa que "ella no quiere dar la cara, está un poco asustada y me deja contar lo que me ha dicho".

Las confesiones de Samara Camba, la última relación de Antonio Tejado

La periodista empieza a leer todas las declaraciones que le ha transmitido la joven sobre su relación con el ahora detenido: "La útlima vez que hablo con Antonio es una semana antes de su detención, desde enero no para de contactarme hasta en seis ocasiones, diciéndome incluso que me quería y que quería algo serio conmigo".

"Yo no podía tener algo serio con él porque estaba muy perdido, llevaba muy mala vida, me mandaba vídeos espantosos a las cinco o seis de la mañana y frases inentendibles... al día siguiente me pedía perdón y me decía que iba a cambiar", dice Alexia sobre lo que le cuenta la chica.

"El 28 de enero me pide que baje a Sevilla porque quiere verme y necesita estar conmigo. Me dice que se ocupa de todos los gastos, que se van a ir a la suite de un amigo suyo que llama Jorge, que van a comer en el bar de su hermano y que no pagaré nada, que estaré como una princesa", dice Samara a nuestra compañera. Además, añade que "incluso me llega a poner 'te quiero".