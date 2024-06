Mariló se planta ante la prensa tras el presunto fin de su amistad con Isabel Pantoja: "Es todo mentira"

Mariló está cansada de la presión mediática que está sufriendo en las últimas semanas. Tras su supuesta ruptura de su amistad con Isabel Pantoja, los reporteros le han preguntado por todas esas informaciones que están saliendo y ella lo tiene muy claro: "No puedo estar desmintiéndolo todo porque casi todo es mentira", ha sentenciado.

Además, ha vuelto a dejar claro su hartazgo de ser perseguida por la prensa : "Lo único que quiero es si a ver si hay un momento en la vida en la que me dejáis en paz", ha dicho visiblemente cansada.

Isabel Pantoja sorprendía este fin de semana durante su concierto en Almería al enviar un mensaje a sus cuatro nietos, con los que actualmente no mantendría ningún tipo de relación debido al distanciamiento con sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. La canción que la tonadillera dedicó a sus nietos fue ‘Hasta que se apague el sol’, ante la que mandó callar a todo el público presente y lanzó un sorprendente mensaje con el que no pudo contener las lágrimas: “Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro”.