Carlo Costanzia explota contra la prensa al ser preguntado por Alejandra Rubio: "¡Os voy a denunciar a todos!"

Pepe del Real adelantó la información del protaognista y explicó a la audiencia cómo había reaccionado la pareja de Alejandra Rubio: " Carlo Costanzia está harto de la prensa, sobre todo cuando no le aporta beneficios y por eso ha explotado contra los compañeros que están en la calle al ser preguntado por Alejandra". Tras ver las imágenes, apunta: "Ay, qué mal sientan las preguntas cuando no están remuneradas".

El reportero, preocupado por el disgusto del protagonista, le dice: "No, hombre. No te enfades, Carlo". Costanzia, que seguía todavía con el malestar por haberle preguntado sobre Alejandra, contesa más serio todavía: "No, no me enfado". Y el periodista no podía creer la actitud: "¿Carlo? Pero bueno, Carlo, ¿por qué dices eso?". Tras esto, el protagonista accede en el interior de su casa y cierra la puerta a los periodistas.