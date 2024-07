Joaquín Prat, tras la entrevista más dura de Alejandra Rubio: "Si no hubiese sido con Carlo, la exclusiva no se vende"

Debido a las duras críticas que están recibiendo la hija de Terelu y Carlo Costanzia, Alejandra Rubio se derrumbaba en directo y no podía continuar respondiendo al vídeo del reencuentro que tuvo su madre con su pareja.

'Vamos a ver' ha analizado el mal momento que vivió Alejandra Rubio, que tuvo que ser consolada por Sandra Barneda, y Joaquín Prat ha dejado clara su opinión sobre todo lo que está sucediendo: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende", ha afirmado.

"El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real , lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable", destaca el colaborador.

Alejandra Rubio comentaba que tanto Carlo como ella lo están pasando mal por todos los comentarios maliciosos que están recibiendo tras la exclusiva: "Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está".

Entre lágrimas, la hija de Terelu Campos explicaba que no quería llegar a este punto porque se está criticando su vida. Alejandra señalaba que la gente podría haber destruido su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle".

Sin embargo, también confesaba que hay personas que sí les han felicitado y se han comportado bien con ellos: "Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".