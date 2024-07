El círculo cercano a María José Suárez desmiente la versión de Escassi: "Intentó quedar en una segunda ocasión con la chica"

La periodista: "María José está agobiada, demacrada y ha adelgazado mucho por el disgusto"

Nuria Chavero: "Escassi se hizo pasar presuntamente por María José para no quedar con la chica en una segunda ocasión"

Primeras declaraciones de Mª José Suárez tras la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

Nuria Chavero nos desvela en 'Vamos a ver' cómo se encuentra María José Suárez en medio de la polémica generada por la supuesta infidelidad del que era su pareja, Álvaro Muñoz Escassi, tras la entrevista del jinete en '¡De viernes!'.

“Ella decidió irse con sus amigos la semana pasada para protegerse un poco de todo el tsunami informativo. Tenía un evento el miércoles pasado y decidió no asistir. Tiene rumores de que Escassi se podría sentar en ¡De Viernes!", explica Chavero.

"Está agobiada, demacrada y ha adelgazado mucho por el disgusto de enterarse esto y encima se le está echando todo encima porque se la acusa de culpable en esta trama, no entiende nada. No vio la entrevista de Escassi", detalla la periodista.

Chavero: "Cuando María José recibe ese mail, intenta que esa información quede entre la chica, Álvaro y ella"

"Lo que me comentan es que cuando ella recibe ese mail, intenta que esa información quede entre la chica, Álvaro y ella porque no quiere que llegue a oídos de su hijo, que tiene seis años. Cuando le llega ese mail se horroriza por lo que le cuentan. Ella quiere dejar claro que no han tenido una relación abierta", comenta Nuria Chavero.

"Le deja una semana antes del crucero porque se da cuenta que es un hombre que le gusta mucho salir, no ve una convivencia posible. La ruptura como tal, de manera oficial, se produce esa semana antes, a los pocos días al parecer, Álvaro se presenta en la casa de la madre de María José para pedir una segunda oportunidad y finalmente van al crucero", continua explicando.

"Él cuenta que quedó con la chica muy temprano y esa es la única vez que la ve, después no vuelve a saber de ella. Me aseguran y confirman que sí hubo un intento de segunda quedada entre ellos, pero no se pudo dar la cita porque la familia de María José había organizado en Cádiz una comida familiar. Su táctica para salir de esta situación me dicen que presuntamente se hace pasar por María José, le escribe un mensaje a esta chica para que le dejara en paz con una variedad de insultos", puntualiza.

Tras verla junto a sus amigos en la isla pitiusa, los medios de comunicación han podido captar a la exmiss España llegando a su casa de Sevilla. Bastante más seria de lo que nos tiene acostumbrados, se ha enfrentado a las preguntas sobre su expareja optando por el silencio como respuesta.

Aunque no ha querido responder a prácticamente nada, ha habido un momento en el que hemos podido verla mostrando una pequeña sonrisa y ha sido precisamente cuando le han preguntado por esa presunta relación abierta.

María José Suárez: "No voy a decir nada. Vais a perder el tiempo"

"No voy a decir nada. Vais a perder el tiempo", ha recalcado la modelo tras ser preguntada por la demoledora entrevista de Álvaro Muñoz Escassi.

El jinete también ha sido captado por las cámaras de televisión en las inmediaciones de su domicilio de Madrid, donde ha aprovechado para hacer unos recados y acudir a un centro de belleza.

Alessandro Lequio reflexiona en 'Vamos a ver' sobre la presunta infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi con una chica transexual, la cual envió un email a María José Suárez explicándole lo sucedido.

“¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? No ha sido la última en enterarse…a lo mejor lo consintió”, detalla Lequio.

La entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en el plató de '¡De viernes!' el pasado 5 de julio ha supuesto que las exmujeres con las que tuvo alguna vez una relación reaccionen tras conocer sus testimonios sobre su ruptura con María José Suárez y también sobre su conflicto con Valeri, la mujer trans del correo.

La principal mujer que ha querido hablar sobre la última polémica del jinete ha sido Sonia Ferrer. La periodista y Escassi estuvieron saliendo casi un años juntos después de conocerse en el famoso programa de '¡Mira quién salta!', en el que los famosos tenían que competir haciendo saltos desde un trampolín.

Sonia Ferrar ha estado en 'En boca de todos' y ha advertido a Valeri tras meterse con Escassi: "Yo tengo claro que no querría a Álvaro Muñoz Escassi de enemigo. Creo que no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo". La periodista ha explicado que nadie querría al jinete en su contra y parecer ser que ella conoce muy bien el motivo por haber estado con él.

La periodista ha explicado porque ninguna de sus ex habla mal de él: "Si Álvaro Muñoz Escassi con todo lo que sabemos de su historial de relaciones, solo con lo que se sabe, ha dejado tantos cadáveres en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?"

Raquel Rodríguez, una de las mejores amigas de María José Suárez también ha cargado contra Escassi para defenderla de los testimonios del jinete: "Disgustada y dolida. Él lo podría haber hecho mejor. No había ninguna relación abierta". Sin embargo, 'TardeAR' ha podido saber o que piensan el resto de sus exmujeres.

Los testimonios de Sonia Ferrer en 'En boca de todos' se han cumplido porque todas han hablado bien del jinete. Por un lado, Raquel Bernal, la que fue su mujer durante seis meses, ha dicho solo palabras bonitas de Escassi: "Todo bien. Somos súper amigos y también de María José. Siento mucho su ruptura".

Por otro lado, también ha hablado la madre de su hijo, Lara Dibildos. La actriz ha mantenido una actitud cordial cuando le han preguntado por Escassi: "Es una decisión de ellos y yo les deseo lo mejor a cada uno", ha señalado Dibildos sobre su ex.

Las primeras imágenes de Escassi tras su entrevista en '¡De viernes!'

'TardeAR' ha podido conocer los pasos de Escassi tras su entrevista en '¡De viernes!' En las primeras imágenes del jinete, ha aparecido totalmente ajeno a la polémica tras las declaraciones. La propia María José ha asegurado haberse enterado por la televisión de que mantenía una relación abierta con el jinete.

En la secuencia, se ha podido ver a Álvaro saliendo de su casa por la mañana. Primero ha hecho una breve parada en un centro de belleza especializado en bronceado, del que ha salido poco después con mucha rapidez. El jinete ha ido escuchando música y luego se ha acercado a una farmacia, establecimiento en el que casi ha sufrido una caída.

La versión de la mujer a la que Álvaro Muñoz Escassi ha acusado de extorsión