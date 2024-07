Pero parece que, al menos de momento, nos vamos a quedar con ganas de conocer la versión de la presunta amante de Escassi. Según ha asegurado Alexia Rivas este martes en 'Vamos a ver', la joven no puede hablar en este momento: "He hablado con su entorno más cercano y me han dicho que no tiene pensado hablar porque con el tema de la demanda se ha parado que ella pueda hacerlo en algún medio de comunicación".