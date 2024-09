El hijo de Carmen Borrego niega que esté cerrado a una reconciliación tras su entrevista: "A lo mejor no la habéis leído bien"

El hijo de Carmen Borrego protagoniza una entrevista en la revista 'Lecturas' en la que dice que no confía en su madre

"Espero que no le siente mal a nadie porque no es una cosa para hacer daño", dice José María Almoguera

Alejandra Rubio lanza un reproche a su primo tras su entrevista contra Carmen Borrego: "No hay necesidad"

"No confío en mi madre", este es el demoledor titular de José María Almoguera contra Carmen Borrego en 'Lecturas'. Con este mensaje, parece cerrar la puerta a la reconciliación con la colaboradora pero, en sus primeras declaraciones tras esta entrevista, insinúa lo contrario...

La entrevista de José María Almoguera

"Se me ha puesto como de muy malo y no lo soy. Pensaba que con mi silencio todo iba a acabar pero no ha sido así", dice el hijo de Carmen Borrego en 'Lecturas y culpa a su madre de perjudicarle a nivel personal con su trabajo en televisión: "En la calle me han dicho que soy mal hijo y un sinvergüenza y no lo soy".

'Vamos a ver' nos muestra las primeras declaraciones del protagonista de esta entrevista. "¿Cómo estás? Dejas claro que no va a haber reconciliación", le pregunta el reportero y él responde con un gesto de sorpresa y una petición: "¿La has leído? Si eso es lo que has sacado a lo mejor no lo habéis leído bien".

"Leedla bien tranquilamente, varias veces, no tengo nada más que decir", deja caer José María y añade que leyendo sus palabras se verán "los estados en los que se ha estado".

No sabe cómo va a reaccionar su madre, pide que se lo pregunten a ella y tampoco le importa lo que pueda pensar su ya exmujer, Paola Olmedo: "No lo sé, yo estoy tranquilo, ya está, no tengo nada que decir".

Eso sí, se muestra ambiguo cuando le preguntan si le veremos pronto en un plató de televisión: "No tengo ni idea, no creo".

Y finalmente, José María se despedía con una petición sobre su entrevista: "Espero que no le siente mal a nadie porque no es una cosa para hacer daño".

La reacción de Alejandra Rubio

Alejandra lanzaba un reproche a su primo tras su entrevista asegurando que "no hay necesidad" de hacer lo que ha hecho. Y, tras ver sus nuevas declaraciones, se dirigía directamente a su primo: "En todo lo que le he podido medio defender, lo he hecho. No sé cómo le sentará lo que he dicho hoy pero si nos vio el día del photocall, dejé muy claro que si él iba a ir por este camino que conmigo no contara y sigo con esta posición".

Y es que para ella es "completamente innecesario" hacer lo que está haciendo: "No pienso participar en destrozar a su madre".

