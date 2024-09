Isa Pantoja está muy afectada por la actitud de su madre tras su operación: "Esperaba una visita"

Isa Pantoja tuvo que ser operada de urgencia a consecuencia de una apendicitis

"Estos días me han dado para muchas cosas, alegrías, tristezas, enfadarme mucho y he soltado toda la rabia", confesaba Isa Pantoja

Isa Pantoja manda un mensaje a su prima, Anabel Pantoja, tras recibir el alta hospitalaria

Isa Pantoja ya se imaginaba que su madre se negó a llamarla tras saber que había sido operada de apendicitis. La colaboradora de 'Vamos a ver' estuvo cinco días en el hospital y, a pesar de que la relación con su madre estaba rota, dada la situación esperaba ya no una llamada, una visita, con lo que ahora no puede disimular su decepción.

Tras varios días con unos fuertes dolores abdominales que en un principio parecían gases, Isa Pantoja era intervenida de urgencia a consecuencia de una apendicitis, una operación que le ha obligado a pasar cinco días en el hospital.

Pasado el tiempo y más recuperada, Isa Pantoja ha intervenido en 'Vamos a ver' por videollamada asegurando que se encuentra mejor, de hecho, ha empezado con sus rutinas: "Estoy bien, me he maquillado, me depilé, me lavé el pelo... en fin, vuelvo a ser yo", bromeaba Isa. Eso sí, aún tiene los puntos y sigue con dieta blanda pero de ánimo está "mejor".

A lo largo de estos días, Isa no ha recibido la visita de su madre, Isabel Pantoja. Según Antonio Rossi, la cantante obtuvo detalles del estado de su hija a través de su sobrina Anabel y no habría considerado necesario llamarla ni visitarla.

La relación entre ellas es fría y distante, pero Isa se mostraba afectada porque al igual que no esperaba que la llamara en su boda, en esta ocasión estaba convencida de que la vería: "Tampoco me hacía falta la información de Rossi para saber que no me ha querido llamar o no me ha querido venir a ver, básicamente eso porque también ha estado Anabel a su alcance y tampoco ha dado el paso".

"En este caso no tenía ninguna duda de que me iba a llamar o que iba a venir, incluso apostaba más porque viniera a que me llamase", confesaba a Isa y Joaquín Prat le hacía ver que junto a ella estaba Dulce, con quien su madre tiene un grave conflicto: "A pesar de que ahí estaba Dulce, que gracias a Dios vino para ocuparse de Albertito, como fue su cumpleaños vino para celebrarlo porque ella vive en Sevilla y justo antes le dije que lo cancelase porque yo estaba ingresada y me iban a operar".

Isa Pantoja necesita un cambio

A lo largo de estos días, Isa ha tenido mucho tiempo para pensar y llegar a algunas conclusiones: "Me han dado para muchas cosas, de todo ¿Eh? También te digo: alegrías, tristezas, enfadarme mucho y he soltado toda la rabia durante estos días porque he tenido tiempo para pensar y he llegado a varias conclusiones y una de ellas es hacerme un cambio, necesito quitarme cosas".