Alejandra Rubio: "Carmen Borrego se equivocó con lo de la exclusiva. No puedes pagarle 3.000 euros a tu hijo"

Este lunes, su prima Alejandra Rubios se ha sentado en su silla de colaboradora de 'Vamos a ver' para contarnos cómo vio la entrevista de José Almoguera y las críticas que recibió su tía. Cuando Joaquín Prat le ha preguntado si cree que lo que hizo José María fue "pinchar el globo", ella ha respondido: "No sé... poco más puede decir si no se lo inventa. Estuvo suave porque no puede decir nada más pero hay cosas que ha dicho y que a mí no me han gustado. Entiendo que a José le duelan muchas cosas que ha sufrido su madre en televisión y puede que Carmen a veces ha priorizado su trabajo en televisión a sus sentimientos en muchas ocasiones y por esa parte le entiendo", ha dicho.