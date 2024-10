Joaquín Prat, ante la propuesta de alquiler social a unos okupas: "Parece que tienen prioridad los que entran con una patada en la puerta a los que llevan años esperando"

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta esta comunidad para hablar con sus vecinos , algunos de los cuales no han querido dar la cara por miedo a posibles represalias. " Llevamos dos años con esta situación y no podemos más . Cuando hay una 'okupación masiva' como pasa aquí, al final ese okupa no cuida el inmueble. Nos encontramos basura, plagas de insectos, puertas forzadas... y la comunidad, a parte del daño moral, tiene que hacer un desembolso económico para mantener las cosas", ha explicado Alberto.

Uno de estos okupas también ha querido dejar con nuestro quipo: "Yo no soy okupa, fui engañado y he ganado el juicio. Yo gano el agua, la luz... y la comunidad no la pago porque me lo han negado". Además, desmiente las amenazas que denuncian los vecinos: "Aquí se vive muy bien, no se matan animales y no hay amenazas. Somos gente civilizada, no salvajes y os invito a dormir a mi casa cuando queráis".