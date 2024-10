El apoyo de Joaquín Prat a Isa Pantoja: "Llamar a la niña Machu Picchu es pura xenofobia"

Las duras declaraciones de Fosky contra doña Ana y Agustín Pantoja: "Isabel quería a su hija, pero lamentablemente ellos son racistas"

Manu Del Valle, periodista de 'Vamos a ver', ha hablado con Fosky, antiguo chófer de Isabel Pantoja.

Isa Pantoja protagonizó un durísimo testimonio sobre su infancia y adolescencia en '¡De viernes!'

Tras las durísimas declaraciones Isa Pantoja en '¡De viernes!' hablando de su complicada infancia y adolescencia junto a su madre y a su hermano, 'Vamos a ver' ha podido hablar por teléfono con Fosky, antiguo chófer de Isabel Pantoja que vivió muy de cerca la infancia de Isa Pi.

En una corta pero durísima conversación telefónica en la que lanza fuertes acusaciones contra algunos miembros de la familia como Agustín Pantoja o doña Ana, Fosky ha defendido el papel dela cantante: "Isabel siempre ha querido a la hija. Lamentablemente, la madre racista y el hijo de p... de Agustín racista. Ese es el punto", ha sentenciado.

Tras escuchar la escueta entrevista que el chófer le ha concedido a nuestro compañero, Joaquín Prat no ha escondido su opinión y se ha mostrado contundente: "Que hay un deje xenófobo en llamar a la niña Machu Picchu no es un deje, es pura xenofobia", ha dicho el presentador.

no todo el mundo se ha mostrado de acuerdo con Isa Pantoja. Este ha sido el caso de Raquel Bollo, que ha desmentido la versión de la joven y ha salido en defensa de la cantante: "No cuadra nada", ha declarado. "Cuando Dulce se iba de vacaciones, me quedaba yo allí y la que dormía en la habitación con la niña era yo", sostiene. "¡A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce!", ha enfatizado. Raquel nos ha mencionado que nunca escuchó a Isabel hablar mal a su hija, sino más bien al revés, hablar muy bien y adorarla. También ha confesado que Isa Pi no tiene buena relación con su familia a raíz de Marbella pero, anteriormente, fue maravillosa. Respecto a los malos tratos que denuncia la hija de la tonadillera, Raquel Bollo ha afirmado no haber visto eso nunca: "Eso no lo he vivido. Hemos intentado que las cosas se hicieran de buena manera, pero eso ya está en un punto que es inviable. ¡Todos se han equivocado y han vendido a su familia!".

María del Monte, de Isa Pantoja: "La quiero y la voy a querer toda la vida"

"Sabéis que llevo muchos años en los que digo que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí que quiero decir algo. Si lo que mi ahijada cuenta es verdad, me parece una solemne barbaridad, una barbarie", ha dicho visiblemente afectada por las declaraciones de Isa.

Sobre los bonitos recuerdos de los que habló Isa Pantoja y en los que María del Monte estaba presente, ha dicho: "Yo la quiero y la voy a querer toda la vida y ella lo sabe", ha dicho. Lo que no ha querido ni confirmar ni desmentir la cantante es si le ha mandado un mensaje de apoyo a su ahijada: "Eso queda entre nosotras".

La declaración más dura de Isa Pi: “Me llevaron al ginecólogo para ver si había perdido la virginidad”

Durante la entrevista del pasado viernes, Isa Pantoja reveló que, al empezar a salir con su primer novio, su tío Agustín escuchaba sus conversaciones nocturnas y advirtió a su madre: "La niña habla mucho por las noches, ten cuidado". A raíz de esto, su hermano decidió llevarla al ginecólogo para comprobar si era virgen.

"Voy al ginecólogo con mi hermano y con una pareja de él. Me ven, le dice él que quiere saber si yo he perdido la virginidad, yo tenía casi 17 años", declaró. Isa Pi recordó que el ginecólogo le dijo que no podía hacer eso "por ética" y su hermano la llevó a otro médico. ''Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer (...) Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía'', reveló la hija de la cantante.

Testimonios acusan a Manuel Cortés de ser testigo del episodio del ginecólogo

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, se ha sentido aludido por acusaciones que afirman que fue testigo y cómplice de la ducha que, poco después de confirmar que Isa Pi no era virgen, le habría dado su hermano. Manuel se ha pronunciado en 'Vamos a ver', afirmando que él no tiene nada que ver en esta situación, cosa que Isa Pi ya afirmó el mismo viernes.