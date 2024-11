Ángel Cristo Jr. responde a la demanda de su madre reclamando ver a su nieta: "Que sea lo que Dios quiera"

Ángel Cristo ha hablado con los medios de comunicación, pero ha preferido mantenerse al margen cuando le han preguntado por esta demanda. "No voy a decir nada de estas cosas, se dicen muchas cosas", aseguró. "Es que ahí en esos temas no me voy a meter, porque cuanto menos se hable de esto, mejor para mi hija" añadió y dejó claro que no ha sido él quien ha revelado este movimiento judicial. "Yo estaba muy tranquilo en casa", dijo.