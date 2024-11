La denuncia de Elena, hija de una mujer con síndrome de Diógenes: "Los enfermos mentales son los grandes olvidados"

Elena ha narrado cómo las pocas ayudas recibidas han sido insuficientes y poco sostenibles en el tiempo. Una de estas fue una limpieza de choque de la vivienda de su madre, en la que la propia hija participó como operaria. "No deja mantenérselo, se pone agresiva y te denuncia" , ha comentado sobre la reacción de su madre, lo que ha agravado la situación. "Me dijeron que ya no me iban a ayudar más y que esa limpieza se hizo de manera voluntaria", ha añadido.

Ahora, su madre se encuentra sin hogar, pasando las noches en la calle o en cajeros automáticos. "La semana pasada durmió en la calle. Es diabética, no sé si se está medicando. Me dicen que no está para meterla en una unidad psiquiátrica ni para medicación inyectable, no sé por qué", ha declarado, visiblemente afectada. Además, ha señalado que en los pocos momentos de lucidez que tiene su madre, esta toma conciencia de la situación de su hogar y prefiere no volver. "Cuando ve cómo está la casa, se va, y luego me llaman la policía, la Guardia Civil. Mi móvil no deja de sonar todo el día", ha relatado.