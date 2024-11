Es difícil ir a una casa en la que haya niños y no ver un peluche. Ya sea en forma de animal o de personajes, los peluches invitan por su suavidad a ser abrazados, acariciados o incluso a formar parte de los juegos de los más pequeños. Y aunque a veces pueda quedarse “olvidados” en una estantería o en la cama, lo cierto es que estamos ante un juguete que no sólo no pasa de moda, sino que aporta grandes e importantes beneficios en el desarrollo de los niños.