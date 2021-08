Los gatos y el misterioso robo de Sofía Suescun: “Le arañó toda la cara a uno de los ladrones”

Terelu Campos estaba todavía intentado superar el asquito que le estaba dando tener a Yurena a su lado llenita de pelos de la gata de Sofía cuando el animal ha aparecido de repente en el salón. La presentadora tiene fobia a los gatos “no voy a casa de mi hija porque tiene un gato” y se ha quedado inmóvil suplicando que se llevaran de allí al animal. Sin embargo, Sofía Suescun no podía explicarse cómo había conseguido la gata salir de la habitación si la puerta estaba completamente cerrada .

Un misterio que se unía al que sus gatos protagonizaron cuando su vivienda fue víctima de un robo. Terelu ha intentado que no le contara la historia de miedo que estaba a punto de escuchar “vivo sola y luego tengo que dormir con la luz encendida y la tele puesta”, pero no lo ha conseguido. Sofía Suescun ha comenzado a relatar una turbulenta historia que a Gianmarco le ha resultado una historia para no dormir.