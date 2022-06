Salvador Mohedano, primo de Rocío Carrasco, demoledor: "Le advertimos sobre Antonio David y no nos hizo caso"

Salvador, hijo de Amador Mohedano y Rosa Benito, ha hablado por primera vez para televisión y lo ha hecho de forma contundente. El sobrino de Rocío Jurado no se ha tomado nada bien las palabras de su prima sobre sus padres y se lo ha dejado claro a nuestra compañera de redacción.

Para Salvador, Rocío Carrasco no solo habla desde el rencor y el odio hacia su familia, si no también desde los remordimientos que siente por su comportamiento con su madre durante años. Salvador no piensa tolerar que su prima tire por tierra la imagen de sus padres y eso es lo que le ha hecho decidirse a hablar públicamente:

"Me duele que haya tanto odio hacia mis padres cuando mis padres han estado siempre, me duele que traten a mis padres y a mi tía Gloria como unos locos y unos delincuentes, a nosotros nadie nos tiene qué decir, no es cierto que nadie nos maneje o nos diga lo que tenemos que decir".

A Salvador y al resto de primos no les gustaba Antonio David

Salvador se ha mojado sobre la historia de su prima y explicado su versión sobre la relación de esta con el padre de sus hijos, Antonio David Flores: