La emotiva despedida de Emma García y 'Viva la vida': "Somos unos afortunados por haber llegado hasta aquí"

Durante todo el programa, Emma García se ha mostrado emocionada en varias ocasiones, pero no ha sido hasta el final del programa cuando la presentadora ha querido decir unas palabras de despedida acompañada de colaboradores y redactores del programa: "Cuando os miro, me emociono mucho. Cerramos una etapa que, para mí, ha durado cuatro años. Asumí un reto con ilusión, humildad y ganas de aprender. Me propuse una cosa, mostrar mi parte más vulnerable y menos controladora. No es fácil siendo yo, tan introvertida, pero lo he hecho gracias a vosotros. Me he sentido muy arropada".