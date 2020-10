'Viva la vida' (04/10/2020), programa completo HD

Además, Diego Arrabal ha enfadado a Carmen Borrego al decir que la entrevista a Mª Teresa Campos en el 'Deluxe' le dio "vergüenza ajena". "A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo. Te respeto pero estás hablando de mi madre a mí no se me ocurriría hablar así de la madre de nadie, que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices", han sido sus palabras durante el enfrentamiento.