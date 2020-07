Albert Barranco, dolido porque Rocío Flores ha roto su amistad con él: "Le han comido la cabeza"

Albert Barranco y Rocío Flores fueron uña y carne en ‘Supervivientes’. Gozaban de una bonita y estrecha amistad pero, a día de hoy, no mantienen ningún tipo de relación . Hablamos con el exparticipante del reality, que nos confiesa que se encuentra muy dolido porque no entiende qué es lo que ha sucedido.

Barranco cree que a Rocío “le han comido la cabeza” y si bien no tiene pruebas al respecto, algunas personas le insinúan que o su novio Manuel o su tía Gloria Camila habrían tenido algo que ver: “Me impacta y me duele. La tenía como a una hermana. Salir y no tener ni conversaciones por WhatsApp me duele. Hemos hablado pero muy poco, cosas muy puntuales”.